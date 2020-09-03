İsrail'de en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi!

İsrail'de son 3 bin 74 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle, şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 34 bin 134 test yapıldığı bunun 3 bin 74'ünün pozitif olduğu belirtildi.



Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.



Ülkede böylece toplam vaka sayısının da 122 bin 539'a yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 418'nin durumunun ağır olduğu dile getirildi.



Aktif vaka sayısının 23 698'e yükseldiği İsrail'de, 97 bin 872 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.



Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.



