İsrail takımları, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildi

İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsrail takımları, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildi
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30 Ekim 2023 16:21
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, turnuvaya katılmaya devam edebilmek için mali ve profesyonel anlamda FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanmasına izin verilmeyen maçların çözümü konusunda FIBA'nın yeterince yardımcı olmadığı iddia edildi.

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