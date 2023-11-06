İsrail takımının Türkiye'deki maçına erteleme!

Bursaspor'un, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Holon ile Bursa'da oynayacağı karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsrail takımının Türkiye'deki maçına erteleme!
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06 Kasım 2023 14:20
Son güncelleme 06 Kasım 2023 14:25
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 8 Kasım Çarşamba'dan 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.

Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.



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