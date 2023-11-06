İsrail takımının Türkiye'deki maçına erteleme!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 8 Kasım Çarşamba'dan 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.FIBA'dan yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.