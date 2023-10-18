İsrail malları tam listesi: 2023 Türkiye'de satılan İsrail malları

Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.Tommy HilfigerNikeAdidasPoloRalph LaurenParizyenHugo BossCalvin KleinLevi'sTimberlandGiorgio ArmaniLeeDanoneMaggiJacobsBananaMcDonald'sBurger KingKnorr,CalveCoca ColaPEPSİSpriteFantaSchweppesAir WickAjaxAldaysAloArielAxe CalgonCifClearClit BangColgateDoveElidorHead & ShouldersIpanaJhonsons BabyLorealLuxMax FactorNıvea OmoOral-BPalmolivePantenePrimaRejoıcePrimaProtexRejoiceRexonaRinsoSensodyneViecnetta ViledaVanishVaselineVeet