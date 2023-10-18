Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 14:01

İsrail malları tam listesi: 2023 Türkiye'de satılan İsrail malları

Dünya, Hamas'ın operasyonları sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşına odaklandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte marka marka tam liste... .

İsrail malları tam listesi: 2023 Türkiye'de satılan İsrail malları
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Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.

İSRAİL MALLARI TAM LİSTESİ 2023
Giyim:

Tommy Hilfiger

Nike

Adidas

Polo

Ralph Lauren

Parizyen


Hugo Boss

Calvin Klein

Levi's

Timberland

Giorgio Armani

Lee

Gıda:

Danone

Maggi

Jacobs

Banana

McDonald's

Burger King

Knorr,

Calve

İçecek:

Coca Cola

PEPSİ

Sprite

Fanta

Schweppes

Temizlik:

Air Wick

Ajax

Aldays

AloAriel

Axe Calgon

Cif

Clear

Clit Bang

Colgate

Dove

Elidor

Head & Shoulders

Ipana

Jhonsons Baby

Loreal

Lux

Max Factor

Nıvea Omo

Oral-B

Palmolive

Pantene

Prima

Rejoıce

Prima

Protex

Rejoice

Rexona

Rinso

Sensodyne

Viecnetta Vileda

Vanish

Vaseline

Veet

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