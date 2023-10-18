İsrail malları tam listesi: 2023 Türkiye'de satılan İsrail malları

Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler merak edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor.İSRAİL MALLARI TAM LİSTESİ 2023
Giyim:
Tommy Hilfiger
Nike
Adidas
Polo
Ralph Lauren
Parizyen
Hugo Boss
Calvin Klein
Levi's
Timberland
Giorgio Armani
Lee Gıda
:
Danone
Maggi
Jacobs
Banana
McDonald's
Burger King
Knorr,
Calve İçecek
:
Coca Cola
PEPSİ
Sprite
Fanta
Schweppes Temizlik
:
Air Wick
Ajax
Aldays
AloAriel
Axe Calgon
Cif
Clear
Clit Bang
Colgate
Dove
Elidor
Head & Shoulders
Ipana
Jhonsons Baby
Loreal
Lux
Max Factor
Nıvea Omo
Oral-B
Palmolive
Pantene
Prima
Rejoıce
Prima
Protex
Rejoice
Rexona
Rinso
Sensodyne
Viecnetta Vileda
Vanish
Vaseline
Veet
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