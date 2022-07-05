İsrail'de 3 milli sporcu finale yükseldi

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 sporcumuz finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsrail'de 3 milli sporcu finale yükseldi
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04 Temmuz 2022 22:45
İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale yükseldi.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde seçme ve eleme müsabakaları yapıldı.

Kadınlar bin 500 metrede Ayça Fidanoğlu ve 800 metrede Dilek Koçak ile erkekler bin 500 metrede Batuhan Eser adlarını finale yazdırdı.

Şampiyonada kadınlar 400 metrede Edanur Tulum ile 100 metre engellide Defne Tuna ise yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli sporcuların müsabakalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da takip etti.

48 ülkeden toplam 992 sporcunun mücadele ettiği 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yarın devam edilecek.

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