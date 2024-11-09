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İsrail basınının hedefinde Beşiktaş var

İsrail basını Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi siyah-beyazlı ekibi hedefine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İsrail basınının hedefinde Beşiktaş var
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09 Kasım 2024 09:58
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü maçında 2'inci galibiyetini alan Beşiktaş, 5'inci haftada Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

28 Kasım'da oynanacağı açıklanan ancak stadı henüz belli olmayan karşılaşma öncesinde İsrail medyası da boş durmuyor. Basında Türkiye'yi ve Türk takımlarını karalama çalışmaları yürütülüyor.

"TÜRKLER KIŞKIRTIYOR"

Malmö'yü yenen Beşiktaş için İsrail medyasında; "İsrail'in canı cehenneme" sözleriyle insanları kışkırtıyorlar ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tüm stadyumun İspanya'nın Valencia kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan saygı duruşundan faydalanarak Filistin'e özgürlük talep ettiği yazıldı.



 
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