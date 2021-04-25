Isparta iftara ne kadar kaldı? İftar sayacı

Isparta iftar vakti, Isparta iftara kalan süre, Isparta oruç ne zaman açılacak, Isparta akşam namazı saati, Isparta iftara kaç dakika kaldı gibi aramalar Isparta'da merak ediliyor.

25 Nisan 2021 16:26
Isparta iftara ne kadar kaldı? İftar sayacı
Isparta'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Isparta'da iftar vakti, Isparta iftara kalan süre, Isparta iftar ne zaman, Isparta oruç ne zaman açılacak, Isparta akşam namazı saati, Isparta akşam namazına kalan süre, Isparta akşam ezanı gibi aramalar artmaya başladı. İşte Isparta iftar ve sahur vakti...



SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı
1.5 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



FİTRE KİMLERE VERİLMEZ? ORUÇ TUTMAYANA FİTRE

Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.



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