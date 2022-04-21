Isparta'dan Fenerbahçe'ye kaleci önerisi

Sezon başında İstanbulspor'dan kiralanan ve Isparta Davrazsporun bu sezon başarılı olmasında en büyük pay sahibi olan kaleci Alp Arda'nın Fenerbahçe'ye önerildiği açıklandı.



Kulup Başkanı Atakan Yazgan başarılı kaleci Alp Arda'nın gelecek sezon iyi bir takıma transferinin kesin olduğunu belirterek şunları söyledi.



"Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a kalecimiz Alp Arda'yı önerdik, kendisi de izleyeceğini ve scout ekibine takip ettireceğini söyledi. Fenerbahçe de kaleci hocaları da izlediler ve Alp Arda'yı çok beğendiler. İnşallah emeğinin, başarısının karşılığını alır ve iyi bir takıma gider, ben Fenerbahçede başarılı olacağına ve birinci kaleci olacağını düşünüyorum." (Haber32.com)





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