İspanyollar Şampiyonlar Ligi'nden erken havlu attı

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon İspanyol ekiplerinin birer birer elenmesi Avrupa futbolunda şok etkisi yarattı.



Bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımla başlayan İspanyol ekiplerinden 3'ü grup müsabakalarında elendi. Elenenlerin 2'si Avrupa Ligi'ne kalırken 1 takım ise Avrupa kupalarında bu sezon havlu attı.



Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ekip Real Madrid olurken Barcelona ve Sevilla UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı. Atletico Madrid ise sürpriz şekilde son maçında elenmekten kurtulamadı.



Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde son 15 yılın şampiyonlarının 8'inin İspanyol ekiplerinden çıkması, bu sezon yaşanan tablonun ülke futbolu adına yarattığı çöküntüye ışık tutuyor.



