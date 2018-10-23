İspanyollar duyurdu! Mourinho'nun yeni takımı...

RAMOS, MARCELO VE CARVALHAL SORU İŞARETİ

Manchester United'ın formsuz gidişatında en büyük aktör olarak görülen Jose Mourinho ile ilgili İspanyol medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı.El Pais'in haberine göre; Real Madridli yetkililer, Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından Mourinho ile çalışmak istiyor. Hatta iddia o ki, kısa zaman içinde kendisi ile görüşme gerçekleştirilecek.Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Madridli yetkililer, Manchester United'ın son olarak oynadığı 2-2 berabere kaldığı Chelsea mücadelesi sonrası basınadiyen Mourinho'yu İspanya'ya getirmekte kararlı.Madrid kulislerinde dolaşan bu bilginin ardından Sergio Ramos, Marcelo ve Dani Carvalhal'ın bakış açılarının pek iyi olmadığı ve kendisi ileye sahip oldukları aktarıldı. Ancak, İspanyol devinin yöneticileri bu durumu pek umursamıyor.