İspanyollar, Arda Turan'ı konuşuyor

Galatasaray'ın Sivasspor maçında başarılı performans gösteren Arda Turan, İspanya'da da konuşuldu.

Haber; Sabah
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İspanyollar, Arda Turan'ı konuşuyor
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11 Kasım 2020 11:11
Barcelona ve Medipol Başakşehir kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve bu yıl Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın 933 gün sonra gol atması İspanyol basınında gündem oldu.

Mundo Deportivo gazetesi, "Görünüşe göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu İspanyol liginde göz kamaştıran sihri geri kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Attığı iki golün arasında 2 yıl, 6 ay ve 17 gün geçtiği belirtilen haberde, Arda Turan'ın karşılaşma sonrası açıklamalarına da yer verildi.



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