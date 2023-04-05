İspanyollar, Arda Güler'i öve öve bitiremiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performans ile Avrupa basınının da dikkatini çekmeye devam ediyor.İspanyol basını, sunduğu haberde 18 yaşındaki yetenek için şu yorumları yaptı:Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham, 18'lik genç yeteneği yakından takip ediyor. Arda'nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Genç yeteneğin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maçta; 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.