Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Real Betis'in radarından kurtulamıyor.
İspanya basınında yer alan haberlerde Real Betis'in Siyah-Beyazlı oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını en kısa sürede çalacağı öne sürüldü.
Riza Durmisi'nin ayrılmasından sonra Real Betis'in Adriano'ya yöneldiği öğrenildi.
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İspanya basınında yer alan haberlerde Real Betis'in Siyah-Beyazlı oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını en kısa sürede çalacağı öne sürüldü.
Riza Durmisi'nin ayrılmasından sonra Real Betis'in Adriano'ya yöneldiği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın