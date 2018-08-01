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İspanyollar, Adriano için gelecek!

Savunmasında üst üste ayrılıklar yaşayan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano için Betis'in teklif yapması gündemde.

Kaynak: Takvim
İspanyollar, Adriano için gelecek!
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01 Ağustos 2018 09:46
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Real Betis'in radarından kurtulamıyor.

İspanya basınında yer alan haberlerde Real Betis'in Siyah-Beyazlı oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını en kısa sürede çalacağı öne sürüldü.

Riza Durmisi'nin ayrılmasından sonra Real Betis'in Adriano'ya yöneldiği öğrenildi.



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