İspanyol tenisçiye şike suçundan 8 yıl ceza

İspanyol tenisçi Enrique Lopez'e şike suçundan 8 yıl men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İspanyol tenisçiye şike suçundan 8 yıl ceza
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01 Aralık 2020 16:05
Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle İspanyol Enrique Lopez'e 8 yıl men cezası verdi.

TIU'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un aralık ayında turnuvalardan geçici olarak men edilen Lopez, 1 Aralık 2020'den itibaren 8 yıl süresince tenis faaliyetlerine katılamayacak.

2017'de üç kez şike yaptığı tespit edilen 29 yaşındaki sporcu ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.

Lopez, 2018'in ağustos ayında, erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi olan 154'üncülüğe çıkmıştı.



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