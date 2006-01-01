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İspanyol hükümeti, Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu'nda, kısa bir süre önce profesyonel kariyerini sonlandıran eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu'nda, kısa bir süre önce profesyonel kariyerini sonlandıran eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararını aldı.
Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "olağanüstü başarılarla dolu mükemmel kariyeri boyunca İspanyol bayrağını tüm dünyada dalgalandırmasından, insani sıcaklığı ve sosyal etkinliklere katılımdan" dolayı Gasol'a bu ünvanın layık görüldüğünü söyledi.

İspanyol basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Gasol, 18'i NBA'de olmak üzere toplam 21 sezon süren profesyonel sporcu kariyerini 5 Ekim'de sonlandırdığını açıklamıştı.

Kariyerine başladığı ve son verdiği takım olan Barcelona'da 2 lig, 1 Kral Kupası kazanan, NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, İspanya Milli Takımı ile de 1 Dünya Kupası (2006), 3 Avrupa Şampiyonluğu (2009, 2011, 2015) ve 2 Olimpiyat ikinciliği (2008, 2012) kazanmıştı.

Gasol, Şubat 2021'de Barcelona'ya dönmüş ancak geçirdiği sakatlığın etkisiyle verimli olamamıştı.


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