İspanyol ekibi Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrılan milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, İspanya Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Avenida'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İspanyol ekibi Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı
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17 Mayıs 2023 15:26
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 15:28
Geçtiğimiz günlerde kaptanı olduğu Fenerbahçe Basketbol Takımı'ndan ayrılan Olcay Çakır Turgut İspanya Ligi takımlarından Avenida'nın yolunu tuttu. 

İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

 

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