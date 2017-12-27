İspanya La Liga'nın güçlü ekibi'ı transfer etmek istiyor! İspanyol basınında çıkan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Antoine Griezmann'ın boşluğunu Kamerunlu golcü ile dolduracak.Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ı transfer etmek isteyen Atletico Madrid'in bu transfer için Nico Gaitan'ı takas etmek istediği belirtildi.Porto'nun Aboubakar'ı isteyen Atletico Madrid'den 50 milyon Euro bonservis ücreti isteyeceği kaydedildi. Takasta düşünülen Gaitan, Atletico Madrid'e Porto'nun ezeli rakibi Benfica'dan gelmişti.Bu sezon Porto'da toplam 25 maça çıkan Aboubakar, 22 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.