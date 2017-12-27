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İspanyol devi, Aboubakar'ın peşine düştü!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İspanyol devi, Aboubakar'ın peşine düştü!
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27 Aralık 2017 18:57
İspanya La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid, Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor! İspanyol basınında çıkan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Antoine Griezmann'ın boşluğunu Kamerunlu golcü ile dolduracak.

Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ı transfer etmek isteyen Atletico Madrid'in bu transfer için Nico Gaitan'ı takas etmek istediği belirtildi.

ABOUBAKAR İÇİN 50 MİLYON EURO

Porto'nun Aboubakar'ı isteyen Atletico Madrid'den 50 milyon Euro bonservis ücreti isteyeceği kaydedildi. Takasta düşünülen Gaitan, Atletico Madrid'e Porto'nun ezeli rakibi Benfica'dan gelmişti.

Bu sezon Porto'da toplam 25 maça çıkan Aboubakar, 22 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.



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