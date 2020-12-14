İspanyol basınından milli cimnastikçilere övgü

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım ve bireysel olarak toplam 8 madalya kazanan Türkiye, İspanyol basınında övgü aldı.



İspanyol basını, şampiyonaya ilişkin verdiği haberlerde "Türkiye parıldadı", "Avrupa Şampiyonası'nın büyük başaktörü Türkiye", "Türkiye cimnastikte tarih yazdı" başlıklarını kullandı.



As, La Vanguardia, El Mundo Deportivo gazetelerinde verilen haberlerde, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı şampiyonada önemli bir başarı elde ettiği, takım halinde Ukrayna'nın ardından ikinci olduğu vurgulandı.



Şampiyonada altın madalya kazanan milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak ve Ferhan Arıcan'ın "çok başarılı bir turnuva geçirdikleri" kaydedildi.



