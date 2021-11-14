İspanyol basınından Bale'a tepki!

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Gareth Bale, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 aydır maçlara çıkamıyordu. Ancak son oynanan Dünya Kupası elemelerinde Milli takımı Galler adına maça ilk 11'de başlaması oyuncuyu eleştirilerin odağına çekti.



Oyuncuya tepki gösteren İspanyol basını Bale'ın futbol kulüpleri için kötü örnek olduğunu belirtti.



Takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olduğu dile getirilirken 30 Haziran'da Real Madrid'in oyuncudan kurtulması gerektiği aktarıldı.



Bale, Belarus maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Tabi ki en iyi durumda değilim, ancak zamanında geri dönmek için çalıştım ve şu anda olabildiğim kadar hazırım. İki aydır çalışmıyorum, bu yüzden ritmim yok ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm oyunu oynayabilecek miyim bilmiyorum ama yüzde 100'ümü vereceğim." ifadelerini kullandı.



Belarus maçına 11'de başlayan ve bir de asist yapan oyuncu, ikinci yarı oyuna devam edemedi.



Bale, Carlo Ancelotti yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapsa da sakatlığından dolayı 2 aydır sahalardan uzak.



Gareth Bale, sakatlığı nedeniyle bu sezon Real Madrid formasını sadece üç kez giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO