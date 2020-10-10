İspanya'ya galibiyet için tek gol yetti

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya, sahasında İsviçre'yi ağırladı.



Alfredo Di Stéfano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 1-0 kazanarak üç puanı aldı.



14. dakikada Oyarzabal'ın golüyle öne geçen İspanya oyunu tutmayı başardı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda karşılıklı oyuncu değişiklikleri gerçekleşirken skoru değiştiren gol bir türlü gelmedi ve İspanya galibiyete uzanan taraf oldu.



Öte yandan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.



Öte yandan İspanya sahasında aldığı bu galibiyetin ardından grubunda 7 puana çıktı ve liderliğini sürdürdü. İsviçre ise 1 puanla son sırada yer aldı.



UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi:



4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2

İspanya-İsviçre: 1-0



C Ligi:



1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0



Karadağ-Azerbaycan: 2-0



D Ligi:



1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1

Andorra-Malta: 0-0



2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1



