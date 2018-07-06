Ýspanya'nýn ev sahibi laneti! Þaka deðil 9 kez...

Ýspanya, Moskova'daki Luzhnik Stadyumu'nda Rusya'ya karþý oynadýðý maçta maðlup olarak bir kez daha ev sahibi takým karþýsýnda elenmekten kurtulamadý.



Ýspanya Milli Takýmý tarihinde 9 kez Avrupa Kupasý ve Dünya Kupasý'nda ev sahibi ülkele ile karþýlaþmasý ve bu mücadelelerin hepsini kaybetmesi ilginç bir istatistik olarak kayýtlara geçti.



Ýspanya'nýn ev sahibi ülkeler karþý kaybettiði ve elendiði turnuvalar:



1934 Ýtalya

1950 Brezilya

1980 Ýtalya

1984 Fransa

1988 Almanya

1996 Ýngiltere

2002 Güney Kore

2004 Portekiz

2018 Rusya



