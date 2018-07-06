Ýspanya'nýn ev sahibi laneti! Þaka deðil 9 kez...
Ýspanya Milli Takýmý, 2018 Dünya Kupasý'nda Rusya'ya penaltýlarda yenilerek elendi. Ancak bu Ýspanya'nýn, ev sahibi bir ülkeye ilk kez kaybetmesi deðildi!
Ýspanya, Moskova'daki Luzhnik Stadyumu'nda Rusya'ya karþý oynadýðý maçta maðlup olarak bir kez daha ev sahibi takým karþýsýnda elenmekten kurtulamadý.
Ýspanya Milli Takýmý tarihinde 9 kez Avrupa Kupasý ve Dünya Kupasý'nda ev sahibi ülkele ile karþýlaþmasý ve bu mücadelelerin hepsini kaybetmesi ilginç bir istatistik olarak kayýtlara geçti.
Ýspanya'nýn ev sahibi ülkeler karþý kaybettiði ve elendiði turnuvalar:
1934 Ýtalya
1950 Brezilya
1980 Ýtalya
1984 Fransa
1988 Almanya
1996 Ýngiltere
2002 Güney Kore
2004 Portekiz
2018 Rusya
Ýspanya Milli Takýmý tarihinde 9 kez Avrupa Kupasý ve Dünya Kupasý'nda ev sahibi ülkele ile karþýlaþmasý ve bu mücadelelerin hepsini kaybetmesi ilginç bir istatistik olarak kayýtlara geçti.
Ýspanya'nýn ev sahibi ülkeler karþý kaybettiði ve elendiði turnuvalar:
1934 Ýtalya
1950 Brezilya
1980 Ýtalya
1984 Fransa
1988 Almanya
1996 Ýngiltere
2002 Güney Kore
2004 Portekiz
2018 Rusya
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Sonuçlar
|S
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mýsýr
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0