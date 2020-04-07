İspanya'da takımlar 72 saatte bir maç oynayacak

İspanya Oyuncular Birliği ve La Liga üyelerinin katıldığı İspanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen takip komisyonu toplantısı yapıldı.
Taraflar her takımın 72 saatte bir maç yapması üzerinde anlaştı.
İspanya Oyuncular Birliği oyuncularından en az 72 saatte bir maç yapmasını taahhüt ediyor.
Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales, futbolcuların sağlık koşullarını zorlayacak seçeneklerin tartışılamayacağını açıkladı.
"OYUNCULARIN SAĞLIĞI REKABETTEN ÖNEMLİ"
Federasyon Başkanı Luis Rubiales yaptığı açıklamada; "Futbolcuların sağlığını, rekabetin üzerine koyuyoruz. Fazla sıklıkla oynamanın yanında Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığı, nem ve güneşin yaydığı ışınların yaratacağı tehlike nedeniyle daha sıklıkla maç oynanamaz. Buna ek olarak yaz aylarında oynanacak maçlarda 2 kere su molası verilecek." dedi.
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Taraflar her takımın 72 saatte bir maç yapması üzerinde anlaştı.
İspanya Oyuncular Birliği oyuncularından en az 72 saatte bir maç yapmasını taahhüt ediyor.
Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales, futbolcuların sağlık koşullarını zorlayacak seçeneklerin tartışılamayacağını açıkladı.
"OYUNCULARIN SAĞLIĞI REKABETTEN ÖNEMLİ"
Federasyon Başkanı Luis Rubiales yaptığı açıklamada; "Futbolcuların sağlığını, rekabetin üzerine koyuyoruz. Fazla sıklıkla oynamanın yanında Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığı, nem ve güneşin yaydığı ışınların yaratacağı tehlike nedeniyle daha sıklıkla maç oynanamaz. Buna ek olarak yaz aylarında oynanacak maçlarda 2 kere su molası verilecek." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın