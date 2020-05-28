La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.* Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.* İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos'a kadar yükselme maçları sona erecek.* Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.* 1 Haziran'dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.* İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.* Bulaşıyı önlemek için maksimum kontrol ve güvenlik devam edecek.