İspanya'da santra 11 Haziran'da yapılacak

İspanya'da birinci ve ikinci ligler, 11 Haziran'da Sevilla derbisiyle start alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İspanya'da santra 11 Haziran'da yapılacak
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28 Mayıs 2020 17:42
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.

İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar...

* Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.

* İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos'a kadar yükselme maçları sona erecek.

* Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.

* 1 Haziran'dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.

* İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.

* Bulaşıyı önlemek için maksimum kontrol ve güvenlik devam edecek.

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