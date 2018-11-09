UEFA Avrupa Ligi F grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 12. dakikasında Giovani Lo Celso ile öne geçen Real Betis, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Milan karşılaşmanın 62. dakikasında Suso ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Betis ile Milan 1-1 berabere kaldı.Milan'da Hakan Çalhanoğlu 89. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 8'e çıkardı. Milan'ın puanı ise 7 oldu.