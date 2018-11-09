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İspanya'da puanlar paylaşıldı, Hakan sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde F grubunda Real Betis ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
İspanya'da puanlar paylaşıldı, Hakan sakatlandı!
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09 Kasım 2018 00:56
UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Betis ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında Giovani Lo Celso ile öne geçen Real Betis, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Milan karşılaşmanın 62. dakikasında Suso ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Betis ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 89. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 8'e çıkardı. Milan'ın puanı ise 7 oldu.

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