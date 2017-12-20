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İspanya'da olay! Amrabat, görevliye saldırdı...

La Liga'da oynanan Levante - Leganes maçının ardından Nordin Amrabat'ın bir görevliye saldırdığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İspanya'da olay! Amrabat, görevliye saldırdı...
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20 Aralık 2017 03:10
La Liga'da Levante ile Leganes arasındaki mücadele 0-0 sona ererken, maç sonunda soyunma odasında gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Nordin Amrabat ile Levante sağlık ekibi arasında arbede yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberde Nordin Amrabat'ın maç sonunda soyunma odasında rakip takımın sağlık ekibine saldırdığı belirtildi. Polisin müdahale ettiği olay sonrası Leavnte sağlık ekibinde saldırıya uğrayanların şikayette bulunduğu belirtildi.

Nordin Amrabat ile rakip takım sağlık ekibi arasında yaşanan bu olayların maçın hakemi Jaime Latre'nin raporunda yer almadığı öğrenildi. İspanya Futbol Federasyonu'nun olayı araştırıp Nirdin Amrabat'a ağır bir ceza vermesi bekleniyor.





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