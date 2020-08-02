İspanya'da manşet: 'Galatasaray, kaleciyi bitiriyor!'

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçındaki ciddi sakatlığının ardından kaleci arayışlarına hız vermişti.



Kaleyi devralan Okan Kocuk, yediği basit goller nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübün kaleci arayışında mutlu sona ulaştığı iddia edildi.



Iago Herrerin'le el sıkıştılar

Galatasaray'ın Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan Iago Herrerin ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.



La Razon: Galatasaray'a kiralanacak



La Razon'un haberine göre Galatasaray, Athletic Bilbao ile anlaşmaya vardı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrerin, Galatasaray'a kiralanarak takımına veda edecek.



Alkorta: Ayrılmak istiyor, mutlu değil



Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da yakın dönemde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.



Bu sezon 9 maçta oynadı



32 yaşındaki kaleci altyapısından yetiştiği Bilbao'da bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.



Aslan dövmesi yaptırdı



Tecrübeli kaleci anlaşma sonrasında ise sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başlarken aslan dövmesinin de yer aldığı bir story paylaştı.



