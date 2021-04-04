İspanya'da ırkçılık: Sahayı terk ettiler!

DIAKHABY OYUNA DEVAM ETMEDİ

Diakhaby'nin arkasındayız. Irkçı saldırıya uğrayan oyuncumuz, takım arkadaşlarının sahaya dönmesini istediği için oyundayız.

İspanya La Liga'nın 29. haftasındaki Cadiz - Valencia maçında futbol sahalarının en büyük hastalıklarından biri haline gelen ırkçılık yine baş gösterdi.30. dakikada Valencia'dan Mouctar Diakhaby ile Cadiz'den Juan Cala arasında yaşanan gerginliğin ardından Diakhaby oldukça sinirli bir şekilde tepki gösterdi ve maçın hakemiyle konuştuktan sonra sahadan ayrılmaya karar verdi.Fransız oyuncuyla birlikte Valencia da takımı da sahadan ayrıldı ve Cadiz de bunun üzerine soyunma odasına gitti.Yaklaşık 10 dakika ara verildikten sonra yapılan görüşmelerin ardından iki takım oyunun sürdürülmesi yönünde karar alırken, ırkçı saldırılara maruz kalan Diakhaby kenara geldi, Guillamon oyuna dahil oldu.Valencia da yaşanan olayların ardından, "" şeklinde açıklama yaptı.