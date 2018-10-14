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İspanya'da Garry Rodrigues savaşı!

Villarreal'in transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için bu kez Valencia atak yaptı. İki takım arasında Rodrigues savaşı çıktı.

Kaynak: Takvim
İspanya'da Garry Rodrigues savaşı!
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14 Ekim 2018 07:26
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i Villarreal kadrosuna katmak için büyük çaba harcarken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyol medyasının haberine göre İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia da Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İspanyollar, "Garry için savaş çıkacak... Villarreal ve Valencia Ocak ayında Rodrigues'i almak için yarışacak" yorumu yaptı.

Sarı-Kırmızılı futbolcu gerek hızı gerekse oyunuyla taraftarların gözbebeği.


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