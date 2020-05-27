İspanya Yüksek Spor Konseyi: 'Taraftarlar 2020/21'de stadyuma dönebilir'

İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı, futbolda 2020/2021 sezonunda taraftarların stadyumlara dönmesinin mümkün olabileceğini söyledi., İspanya hükümetinin sporda normalleşme için bir yol haritası belirleyeceğini ancak stadyumlara gelecek taraftar sayısının sınırlı sayıda olacağını belirtti.Taraftarların stadyumlara dönmek istemesiyle ilgili konuşan Irene Lozano, "" ifadelerini kullandı.İspanya'da mart ayının ortasından itibaren koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen La Liga'nın dönüş tarihinin 11 Haziran olarak belirlendiği açıklanmıştı.