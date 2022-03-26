İspanya'yı karıştıran iddia: Florentino imzaladı bile!

Gelecek sezon için Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışan Real Madrid'de, başkan Florentino Perez ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İspanya'yı karıştıran iddia: Florentino imzaladı bile!
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26 Mart 2022 18:24
Gelecek sezon için yıldız transferler yapmak isteyen Real Madrid, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer etmek isterken İspanyol basınından oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan spor hukukçusu Vicente Montes, "Her türlü bahse varım ki; Florentino Perez, hem Mbappe hem de Haaland ile sözleşme imzalamıştır bile." sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sözlerine devam eden Montes, "Mbappe konusunda eminim diyebilirim. Haaland'da ise Manchester City gibi güçlü bir rakip olmasına rağmen, Perez'in onu da transfer edeceğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile olan hikayesi 2000 yılında başlayan Florentino Perez, o dönemki başkanlık savaşını yine bir transfer başarısı göstererek ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Luis Figo'yu transfer ederek kazanmıştı.

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