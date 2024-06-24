İspanya'ya şok! Lamine Yamal ceza alabilir!

İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Alman yönetmeliklerine aykırı saatlerde maça çıkması durumunda ceza alabileceği öne sürüldü.

İspanya'ya şok! Lamine Yamal ceza alabilir!
İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Alman yönetmeliklerine aykırı saatlerde maça çıkması durumunda ceza alabileceği öne sürüldü.

Bild'in haberine göre; Alman yönetmelikleri 18 yaş altı kişilerin 20.00'den sonra, sporcuların ise duş ve medya görevleri dahil saat 23.00'den sonra çalışmasını yasaklıyor.

İSPANYA CEZA ALABİLİR!

Habere göre; İspanya, Almanya saati ile 21.00'de başlayacak olan Arnavutluk maçının tamamında Lamine Yamal'ı oynatması, yönetmeliklere uyulmasını zorlaştıracak.

Yamal'ın maçın tamamında oynayıp 23.00'ü geçmesi durumunda İspanya Milli Takımı, ceza ile karşı karşıya gelebilir.
 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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