İspanya'ya şok! Lamine Yamal ceza alabilir!

İspanya, Almanya saati ile 21.00'de başlayacak olan Arnavutluk maçının tamamında Lamine Yamal'ı oynatması, yönetmeliklere uyulmasını zorlaştıracak.





İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Alman yönetmeliklerine aykırı saatlerde maça çıkması durumunda ceza alabileceği öne sürüldü.Bild'in haberine göre; Alman yönetmelikleri 18 yaş altı kişilerin 20.00'den sonra, sporcuların ise duş ve medya görevleri dahil saat 23.00'den sonra çalışmasını yasaklıyor.Habere göre;Yamal'ın maçın tamamında oynayıp 23.00'ü geçmesi durumunda İspanya Milli Takımı, ceza ile karşı karşıya gelebilir.