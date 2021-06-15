İspanya ve İsveç yenişemedi

EURO2020 E Grubu maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi.Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.Maçın genelinde İspanya genel olarak topa sahip olan taraf olmasına rağmen İsveç takım olarak iyi direnç gösterdi. İki takım da son 15 dakikaya kadar ikişer net gol pozisyonundan yararlanamazken özellikle maçın son anlarında İsveç kalecisi Robin Olsen kalesinde devleşerek İspanya'nın gol pozisyonlarını önlemeyi başardı.Öte yandan İspanya, turnuvaların açılış maçlarında kazanamama geleneğini sürdürdü. İspanyollar, son 6 büyük turnuvadaki ilk maçlarının sadece 1'ini kazanabildi.Grupta Slovakya'nın Polonya'yı yenmesinin ardından İsveç ve İspanya 1'er puanla ikinci maçlarını beklemeye koyuldu.Gruptaki ikinci maçında İspanya, 19 Haziran Cumartesi TSİ 22:00'de Polonya'yla karşı karşıya gelirken İsveç ise 18 Haziran Cuma TSİ 16:00'da Slovakya'yla karşılaşacak.