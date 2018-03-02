İspanya, VAR sistemi için kararını verdi!

Avrupa futbolunda tartışma konusu olan video hakem teknolojisi (VAR) için İspanya kararını verdi. İtalya, Almanya ve İngiltere'nin ardından İspanya dasistemine geçme kararı verdi.İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada gelecek sezondan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı belirtildi.Mart ayından itibaren 'offline' bir şekilde stadyumlarda denenecek olan sistem, yeni sezon ile birlikte geçerli olacak.