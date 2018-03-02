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İspanya, VAR sistemi için kararını verdi!

İspanya Futbol Federasyonu, gelecek sezon için VAR sistemine geçeceklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İspanya, VAR sistemi için kararını verdi!
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02 Mart 2018 16:15
Avrupa futbolunda tartışma konusu olan video hakem teknolojisi (VAR) için İspanya kararını verdi. İtalya, Almanya ve İngiltere'nin ardından İspanya da VAR sistemine geçme kararı verdi.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada gelecek sezondan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı belirtildi.

SEZON SONUNA KADAR DENENECEK

Mart ayından itibaren 'offline' bir şekilde stadyumlarda denenecek olan sistem, yeni sezon ile birlikte geçerli olacak.

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