İspanya Süper Kupa El Clasico ile başlayacak

Önümüzdeki sezon formatı değişecek olan İspanya Süper Kupası yarı finalden başlayacak ve muhtemelen Suudi Arabistan'da oynanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İspanya Süper Kupa El Clasico ile başlayacak
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26 Mayıs 2021 02:28
İspanya'da değişen Süper Kupa organizasyonunun detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada biten sezonun Süper Kupa maçları Ocak 2022'de Suudi Arabistan'da 4 takımlı olacak şekilde yarı finalden tek maç usulü oynanacak. Süper Kupa'ya katılacak takımların ise Kral Kupası şampiyonu Barcelona, Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao, lig ikincisi Real Madrid ve lig şampiyonu Atletico Madrid arasında oynanacak.

Yapılan açıklamada ilk eşleşmenin Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacağı ve El Clasico'yu kazananın finale çıkacağı yönünde oldu.

Karşılaşmaların oynanacağı gün ve saat ise henüz netleşmedi.

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