İspanya Süper Kupa El Clasico ile başlayacak

İspanya'da değişen Süper Kupa organizasyonunun detayları paylaşıldı.



Yapılan açıklamada biten sezonun Süper Kupa maçları Ocak 2022'de Suudi Arabistan'da 4 takımlı olacak şekilde yarı finalden tek maç usulü oynanacak. Süper Kupa'ya katılacak takımların ise Kral Kupası şampiyonu Barcelona, Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao, lig ikincisi Real Madrid ve lig şampiyonu Atletico Madrid arasında oynanacak.



Yapılan açıklamada ilk eşleşmenin Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacağı ve El Clasico'yu kazananın finale çıkacağı yönünde oldu.



Karşılaşmaların oynanacağı gün ve saat ise henüz netleşmedi.



