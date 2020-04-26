İspanya Sağlık Bakanı: 'Futbol yazdan önce dönmeyecek'

İspanya'da sokağa çıkma kısıtlamaları 14 Mart'ta getirildi ve 12 Mart'tan beri herhangi bir maç oynanmadı.Koronavirüs salgını ülkede 23 binden fazla insanın canına mal oldu.İspanya Ligi için daha önce, kesin olarak Mayıs ayından önce başlamayacak açıklaması yapılmıştı.İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptığı açıklamada; "" dedi.