İspanya Sağlık Bakanı: 'Futbol yazdan önce dönmeyecek'

İspanya'da sokağa çıkma kısıtlamaları 14 Mart'ta getirildi ve 12 Mart'tan beri herhangi bir maç oynanmadı.
Koronavirüs salgını ülkede 23 binden fazla insanın canına mal oldu.
İspanya Ligi için daha önce, kesin olarak Mayıs ayından önce başlamayacak açıklaması yapılmıştı.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız." dedi.
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Koronavirüs salgını ülkede 23 binden fazla insanın canına mal oldu.
İspanya Ligi için daha önce, kesin olarak Mayıs ayından önce başlamayacak açıklaması yapılmıştı.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın