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İspanya Rallisi'nde kazanan Loeb

Dünya Ralli Şampiyonası'nın İspanya'da yapılan 12. yarışında birinci olan Citroen Total Abu Dabi takımından Loeb, sezonun ilk, kariyerinin 79. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
İspanya Rallisi'nde kazanan Loeb
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28 Ekim 2018 17:40
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 12. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Fransız pilotu Sebastien Loeb kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan 331,58 kilometre uzunluğundaki 12. mücadelesini, 3 saat 12 dakika 8 saniyede tamamlayan Loeb, sezonun ilk, kariyerinin 79. ralli zaferine ulaştı.

Böylece 44 yaşındaki Loeb, 9 şampiyonluğunun bulunduğu WRC'de 2013'ten sonra ilk kez yarış kazanmayı başardı.

M-Sport Ford takımının Fransız sürücüsü Sebastien Ogier, Loeb'ün 2.9 saniye gerisinde ikinci, bir diğer M-Sport Ford pilotu Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 16.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Puanını 204'e çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı dördüncü sırada bitiren ve 201 puana ulaşan Belçikalı Thierry Neuville'i (Hyundai Shell Mobis) geçerek genel klasmanda liderliğe yükseldi.

WRC'nin son ayağı, 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya'da yapılacak.

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