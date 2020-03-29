İspanya Prensesi Teresa hayatını kaybetti

İspanya kraliyet ailesi mensubu Prenses Maria Teresa koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Mart 2020 09:07
İspanya Prensesi Teresa hayatını kaybetti
Covid-19 salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa cuma günü yenik düştüğü açıklandı.
İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı.

KORONADAN ÖLEN İLK KRALİYET MENSUBU OLDU

İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI

İspanya'da son verilere göre, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 812'a yükseldi.

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