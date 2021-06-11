İspanya - Polonya maçı canlı olarak Tuttur'da

İSPANYA - POLONYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya ve Polonya karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Karşılaşmada İspanya favori olarak gösteriliyor ve galibiyet oranı 1,21 olarak belirlendi. Maçta Polonya'nın galibiyet oranı 6,80 olarak açıklandı ve maçın beraberlik oranı ise 3,95. 2,5 ALT oranı 1,81 olarak açıklanırken 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,53.Karşılaşma için açılan özel bahislerde İspanya'dan Gerard Moreno'nun gol atmasına 2,05 ve Alvaro Morata'nın gol atmasına ise 2,04 oranları uygun görüldü. Polonya'da Robert Lewandowski'nin gol atmasına 2,85, Jakub Swierczok'un gol atmasına ise 4,30'luk oran verildi.İspanya ile Polonya'nın karşı karşıya geleceği maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,40'lık oranı verildi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!