EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya deplasmanda konuk olduğu Norveç'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Gavi kaydetti.
6 maç sonunda İspanya puanını 15 yaptı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. 7 maç sonunda 10 puanda kalan Norveç, EURO 2024 umutlarını kaybetti.
İspanya bir sonraki karşılaşmasında Güney Kıbrıs'a konuk olurken, Norveç gelecek karşılaşmaları bay geçecek.
İspanya'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Gavi kaydetti.
6 maç sonunda İspanya puanını 15 yaptı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. 7 maç sonunda 10 puanda kalan Norveç, EURO 2024 umutlarını kaybetti.
İspanya bir sonraki karşılaşmasında Güney Kıbrıs'a konuk olurken, Norveç gelecek karşılaşmaları bay geçecek.