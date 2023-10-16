İspanya Norveç'in umutlarını bitirdi

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında İspanya deplasmanda Norveç'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya Norveç'in umutlarını bitirdi
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15 Ekim 2023 23:56
Son güncelleme 16 Ekim 2023 01:59
EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya deplasmanda konuk olduğu Norveç'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Gavi kaydetti.

6 maç sonunda İspanya puanını 15 yaptı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. 7 maç sonunda 10 puanda kalan Norveç, EURO 2024 umutlarını kaybetti.

İspanya bir sonraki karşılaşmasında Güney Kıbrıs'a konuk olurken, Norveç gelecek karşılaşmaları bay geçecek.

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