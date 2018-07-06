İspanya Milli Takımı'nın başına Xavi iddiası

İspanyol basını, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü için sürpriz bir isim ortaya attı.

İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası son 16 turunda elenmesinin ardından teknik direktör Fernando Hierro'nun görevden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Hierro'nun yerini alacak isimlerin başında Michel, Quique Sanchez Flores ve Luis Enrique geliyor.

İspanya'nın elenmesinden önce, Lopetegui'nin ayrıldığı andan beri söylenen bu üç isimin yanında İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için iki tane başka daha aday olduğu iddaa edildi. Bu adaylardan biri 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya kadrosunun en önemli isimlerinden biri olan Barcelona efsanesi Xavi Hernandez.

Yakın zamanda antrenörlük lisansını alan Xavi'nin, oyuncu olarak parçası olduğu Katar'ın Al-Sadd kulübü ile olan kontratı hala devam ediyor. Uzun zamandır teknik direktörlük yapma hedefleri hakkında konuşan Xavi'nin, kontratının bitiminde Al-Sadd kulübünde teknik direktörlüğe başlayacağı da söylentiler arasında. Henüz yapılan teklif yok ama bir teklif gelmesi halinde, eski Barcelona orta saha oyuncusunun bu talebe olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

Xavi'nin yanı sıra İspanya Milli Takımı ile adı anılan bir başka isim ise Belçika Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez.

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Uruguay
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06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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