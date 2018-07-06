İspanya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi! Iniesta artık emekli...

İspanya Milli Takımı'nın emektar futbolcusu Andres Iniesta, Rusya yenilgisinin ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

İspanya Milli Takımı ile sayısız başarılara imza atan Andres Iniesta, Rusya maçında son kez Milli formayı giydi.

Rusya'ya penaltı atışları sonrası elenen İspanya'nın tecrübeli futbolcusu Iniesta, Rusya maçından sonra Milli Takım'ı bıraktığını belirtti.

''SONU HAYAL ETTİĞİM GİBİ OLMADI''

Iniesta, "Milli takım ile son maçıma çıktım, müthiş bir sahnede noktaladım ama sonu hayal ettiğim gibi olmadı. Eleştiri olacaktır, şartlar zorlaştığında çözüm için adım atmayı başaramadık." sözlerini kullandı.

Kariyerinde 133 kez İspanya için ter döken Iniesta 13 gol atarken takımının Dünya ve Avrupa şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olmuştu.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri