İspanya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi! Iniesta artık emekli...

İspanya Milli Takımı ile sayısız başarılara imza atan Andres Iniesta, Rusya maçında son kez Milli formayı giydi.



Rusya'ya penaltı atışları sonrası elenen İspanya'nın tecrübeli futbolcusu Iniesta, Rusya maçından sonra Milli Takım'ı bıraktığını belirtti.



''SONU HAYAL ETTİĞİM GİBİ OLMADI''



Iniesta, "Milli takım ile son maçıma çıktım, müthiş bir sahnede noktaladım ama sonu hayal ettiğim gibi olmadı. Eleştiri olacaktır, şartlar zorlaştığında çözüm için adım atmayı başaramadık." sözlerini kullandı.



Kariyerinde 133 kez İspanya için ter döken Iniesta 13 gol atarken takımının Dünya ve Avrupa şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olmuştu.



