Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 8. karşılaşmasında İspanya, İsveç'i ağırladı.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Bu sonucun ardından İspanya, grup liderliğini bırakmadı ve 19 puanla direkt olarak Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. İsveç ise 15 puanla 2. sırada yer alarak play-off'a kaldı.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Bu sonucun ardından İspanya, grup liderliğini bırakmadı ve 19 puanla direkt olarak Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. İsveç ise 15 puanla 2. sırada yer alarak play-off'a kaldı.