İspanya La Liga'nın en büyüğü Real Madrid!

İkinci sıradaki Barcelona, sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi. Arnaiz'in golüne Messi frikikten cevap verdi. Osasuna, 75. dakikada Enric'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 90+4'te Roberto Torres attı.



Real Madrid, pandemi arasından sonra çıktığı 10 maçta da hiç geriye düşmedi ve bu 10 maçta sadece 4 gol yiyerek inanılmaz bir seri yakaladı.



Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörü olarak ikinci kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fransız efsane, Real Madrid'in başında 11. kupasını kazandı.



2015/16

Şampiyonlar Ligi



2016/17

La Liga

Şampiyonlar Ligi

Kulüpler Dünya Kupası

UEFA Süper Kupa



2017/18

Şampiyonlar Ligi

Kulüpler Dünya Kupası

UEFA Süper Kupa

İspanya Süper Kupa



2019/20

La Liga

İspanya Süper Kupa



Real Madrid, bundan önceki son şampiyonluğunu 2016/17'de yine Zinedine Zidane ile yaşamıştı. Fransız antrenör, Real Madrid'in 2 yıllık şampiyonluk hasretine de son vermiş oldu.



Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız forveti Karim Benzema, şampiyonluk yolunda 21 gol ve 8 asistle en büyük katkıyı yapan isim oldu.



20 yıl önce ilk kez 16 Temmuz'da başkan seçilen Florentino Perez, o seçimin yıldönümünde şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 5. kez lig şampiyonluğu yaşayan Perez, 26. kupasını kazanmış oldu.



5 La Liga

5 Şampiyonlar Ligi

5 Kulüpler Dünya Kupası

2 Kral Kupası

4 UEFA Süper Kupa

5 İspanya Süper Kupa



La Liga'da 34 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş oldu. Barcelona ise 26 şampiyonlukta kalırken, 26. kez ikinci oldu.



Sergio Ramos ve Marcelo, 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.



5 La Liga

4 Şampiyonlar Ligi

4 Kulüpler Dünya Kupası

2 İspanya Kral Kupası

3 UEFA Süper Kupa

4 İspanya Süper Kupa



