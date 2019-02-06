İspanya Kral Kupası yarı finalindeilekarşılaşacak.Camp Nou'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin naklen yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.StegenRobertoLengletPiqueAlbaBusquetsRakiticArthurCoutinhoMessiSuarezNavasCarvajalVaraneRamosRaguilonKroosCasemiroModricBaleViniciusBenzemaRövanş karşılaşması ise 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona'nın 5, Real Madrid'in ise 3 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere tamamlandı.Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor.