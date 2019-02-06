İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.
Camp Nou'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin naklen yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona
Stegen
Roberto
Lenglet
Pique
Alba
Busquets
Rakitic
Arthur
Coutinho
Messi
Suarez
Real Madrid
Navas
Carvajal
Varane
Ramos
Raguilon
Kroos
Casemiro
Modric
Bale
Vinicius
Benzema
Rövanş karşılaşması ise 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.
Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.
Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona'nın 5, Real Madrid'in ise 3 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere tamamlandı.
Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor.
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Camp Nou'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin naklen yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona
Stegen
Roberto
Lenglet
Pique
Alba
Busquets
Rakitic
Arthur
Coutinho
Messi
Suarez
Real Madrid
Navas
Carvajal
Varane
Ramos
Raguilon
Kroos
Casemiro
Modric
Bale
Vinicius
Benzema
Rövanş karşılaşması ise 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.
Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.
Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona'nın 5, Real Madrid'in ise 3 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere tamamlandı.
Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın