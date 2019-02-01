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İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı

İspanya Kral Kupası yarı finalinde "El Clasico" heyecanı yaşanacak

Kaynak: AA
İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı
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01 Şubat 2019 17:04
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

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