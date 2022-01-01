İspanya ile Almanya kupada 5. kez karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak.

İspanya ile Almanya kupada 5. kez karşılaşacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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