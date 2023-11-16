İspanya, Güney Kıbrıs'ı rahat geçti

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya, Güney Kıbrıs'ı rahat geçti
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16 Kasım 2023 22:07
EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile İspanya karşı karşıya geldi.

Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İspanya 3-1 kazanırken goller; 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 75. dakikada Kostas Pileas kaydetti.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İspanya bu sonuçla birlite 18 puana ulaşırken, Güney Kıbrıs 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya evinde Gürcistan'ı ağırlarken, Güney Kıbrıs gruptaki maçlarını tamamlamış oldu.

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