Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İspanya, EuroBasket'te finalde

İspanya, EuroBasket'te finalde

EuroBasket'te İspanya, Almanya'yı 96-91 mağlup etti ve finale yükseldi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'yı 96-91 mağlup eden İspanya, finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan yarı final mücadelesinde, turnuvada 3 kez şampiyon olan İspanya ile 17 yıl sonra yarı finale kalan ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını 51-46 önde kapatan Almanya, üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar (71-61) çıkardı. Son çeyreğe iyi başlayan ve 34. dakikada 77-77 beraberliği yakalayan İspanya, karşılaşmayı 96-91 kazanarak final biletini aldı.

Fransa ile İspanya arasındaki final mücadelesi, 18 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.

İspanya'da Lorenzo Brown 29 sayı, 6 asistle takımını sırtlarken, Willy Hernangomez 16 sayıyla oynadı. Almanya'da ise Dennis Schröder'in 30 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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