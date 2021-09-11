İspanya devlet TV'sinde ırkçılık skandalı

İspanya devlet radyo televizyon kurumu RTVE muhabiri Lorena Gonzalez'in Real Madrid'in yeni transferi Eduardo Camavinga'nın tanıtım töreni sırasında ırkçı sözleri ülkede şok etkisi yarattı.



Kamu kanalı adına Camavinga'nın imza törenine giden Lorena Gonzalez, mikrofonun kapalı olduğunu düşündüğü sırada "Bu adam takım elbisesinden daha siyah." ifadelerini kullandı ve bu ırkçı yorum RTVE'nin canlı yayınında da yanlışlıkla duyuldu.



Bu olay sonrası RTVE'ye ve Lorena Gonzalez'e tepkiler yağdı. RTVE'den yapılan açıklamada "RTVE, Camavinga'dan özür diler ve bu aşağılayıcı yorumlar nedeniyle derinden pişmanlık duyup kınar. Gereken önlemleri en sert şekilde alacağız." denildi.



Lorena Gonzalez ise kendi sosyal medya hesabından, "İçten özürlerimi sunuyorum. Söz konusu yorum, sporcuya yönelik kötü niyet ve düşünceden yoksundur. Talihsiz olmasına ve mikrofonların kapalı olduğunu düşünmeme rağmen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerimin bahanesi yoktur." dedi.



