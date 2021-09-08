İspanya deplasmanda Vedat Muriqi'i üzdü

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile İspanya karşı karşıya geldi.



Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 32. dakikasında Fornals'ın golüyle İspanya öne geçerken ikinci yarıda da oyunun kontrolü konuk ekipte oldu. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Ferran Torres farkı ikiye çıkardı ve skoru belirleyen isim oldu. Rakip kaleye 90 dakika boyunca 20 şut gönderen İspanya, istediğini alarak hata yapmadı.



Bu sonucun ardından İspanya, 13 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Kosova ise 4 puanda kaldı.



